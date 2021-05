https://it.sputniknews.com/20210531/come-terminator-per-la-prima-volta-senza-comando-drone-militare-attacca-uomo-11538904.html

Come Terminator: per la prima volta senza comando drone militare attacca uomo

Un drone da combattimento, presumibilmente per la prima volta, ha attaccato un gruppo di soldati in modo autonomo, senza ricevere le opportune istruzioni. 31.05.2021, Sputnik Italia

Lo scrive l'Independent, riferendosi ad un rapporto del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Si precisa che il quadricottero Kargu-2, prodotto dalla società militare turca STM, ha attaccato alcuni soldati in Libia. Il giornale britannico ha chiarito che non ci sono altri dettagli sull'incidente con il drone nel rapporto. Resta da vedere se ci sono state vittime nell'attacco.Secondo l'articolo dell'Indipendent, Kargu-2 classifica gli oggetti in base all'apprendimento automatico per la selezione e il raggiungimento degli obiettivi. La decisione di attaccare i bersagli non richiede l'interazione tra l'operatore e la macchina. Inoltre una caratteristica distintiva di questo drone è la capacità di raggrupparsi con altri droni in uno "sciame" e di agire in gruppo.

