Clint Eastwood, buon 91° compleanno anche dai social

Il mitico attore e regista Clint Eastwood compie gli anni, ne fa 91 e non è detto che voglia appendere la recitazione e la cinepresa "al chiodo". 31.05.2021, Sputnik Italia

Se c’è un immortale del cinema mondiale è lui, Clint Eastwood, 91 anni compiuti oggi 31 maggio. Sempre sul set cinematografico, da attore prima e da regista poi. Oscar su Oscar come attore e per alcuni dei film che ha girato.Una vita monumentale, una vita vissuta tra molte donne lasciate, prese e poi lasciate ancora. Non si limita a fare l’attore, ha un albergo dove viene servita la birra Pale Rider Ale, dall’omonimo fil ‘Il cavaliere pallido’. Non tiene per sé il ricavato della vendita della birra, ma lo devolve in beneficenza.Del resto, dopo aver fatto anche “Il Corriere”, non ha più bisogno di soldi.Gli auguri sui socialE così sui social network anche dall’Italia arrivano gli auguri di buon compleanno a Clint, tra cui anche il senatore Matteo Salvini che gli scrive: “Buon compleanno al grandissimo #ClintEastwood, 91 anni oggi, uno dei più grandi attori di sempre. Lo adoro.”I più interessanti sono quelli dei fan, come questo qui:O anche questo:

