C'est pas possible! Maneskin star in tutta Europa... ma non in Francia

31.05.2021

C'era da aspettarsi il successone che ha seguito i Maneskin dopo la vittoria dell'Eurovision Song Contest. Da giorni infatti la band romana ha raggiunto (e mantenuto) posizioni in classifica invidiabili in moltissimi paesi, soprattutto nel Nord e Est Europa.Nel Regno Unito, ad esempio, la loro canzone "Zitti e Buoni" è stata la prima canzone italiana da oltre 20 anni ad entrare nella Top 20. Ma non è solo la canzone dell'Eurovision a conquistare le classifiche.E ancora, primi in Finlandia e Islanda, e anche in Ungheria, Russia e in Irlanda la band si è classificata in ottime posizioni.C'è però un Paese dove la band forse finirà presto nel dimenticatoio.Una 'caduta di stile' forse legata anche alle controversie sulla loro vittoria: alcuni media francesi avevano infatti criticato il gruppo per aver fatto uso di droghe durante la diretta del festival, polemiche poi rivelatesi false.Ma i veri numeroni si vedono dalle classifiche di Spotify e YouTube. Su Spotify, infatti, "Zitti e Buoni" ha raccolto 60 milioni di stream, "I wanna be your slave" 20 milioni, mentre su YouTube il video della finale è stato visualizzato oltre 40 milioni di volte, che si aggiungono ai 32 milioni del video ufficiale e una serie di concerti all'estero.

