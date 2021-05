https://it.sputniknews.com/20210531/bollettino-di-oggi-1820-contagi-82-morti-6358-guariti-11533525.html

Covid in Italia: aumento vittime, in calo contagi e ricoveri

Covid in Italia: aumento vittime, in calo contagi e ricoveri

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati segnalati 1.820 casi di infezione da coronavirus su 86.977 tamponi effettuati, rivela il bollettino del... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T17:09+0200

2021-05-31T17:09+0200

2021-05-31T17:23+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/10264224_0:319:3071:2046_1920x0_80_0_0_d2c40640d8f8d31c71496bf74c724b01.jpg

34.470.841 sono le dosi di vaccino somministrate fino ad ora in Italia, mentre il numero delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale è 11.871.163 (20,03 % della popolazione).Con i 1.820 contagi odierni, in calo di oltre mille rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.217.821.Nell'ultimo giorno a 6.358 persone, poco più di duecento in meno di ieri, è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti raggiunge quota 3.858.019, pari al 91,4% dei casi totali.Le vittime del Covid nell'ultimo giorno sono state 82, 38 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus ha ucciso nel Paese 126.128 persone, circa il 3% dei casi totali.Le persone positive al coronavirus oggi sono 233.674, in calo di 4.622 rispetto al giorno precedente. Tra questi gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono 226.159, pari al 96,8% del totale dei contagiati. I ricoverati con sintomi sono 6.482, 109 in meno di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 1.033, 28 in meno di ieri.In tutte le regioni i nuovi casi sono stati inferiori a 300. La regione col maggior numero di nuovi contagiati è la Campania con 284, mentre il Molise è Covid-free con zero nuovi casi.Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 86.977 tamponi, mentre il tasso di positività è stato pari all'2,1%, in crescita di 3 decimi di punto percentuale rispetto a ieri.

https://it.sputniknews.com/20210531/per-crisanti-le-prime-riaperture-un-rischio-inutile-11527593.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia