https://it.sputniknews.com/20210531/astrofisico-usa-gli-ufo-potrebbero-essere-droni-russi-e-cinesi-11519739.html

Astrofisico USA: gli UFO potrebbero essere droni russi e cinesi

Astrofisico USA: gli UFO potrebbero essere droni russi e cinesi

In precedenza, è stato riferito che il capo dell'intelligence nazionale degli Stati Uniti e il Pentagono devono presentare un rapporto non classificato sulla... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T08:10+0200

2021-05-31T08:10+0200

2021-05-31T08:11+0200

alieni

ufo

astrofisica

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/643/10/6431033_0:95:1714:1059_1920x0_80_0_0_325c7f35bfca917ff2a4f90215d49cf9.jpg

Oggetti volanti non identificati, i famosi UFO sui quali le autorità statunitensi raccolgono informazioni, potrebbero risultare essere droni russi o cinesi, ha scritto domenica il professore astrofisico americano Adam Frank in un articolo di opinione sul New York Times. In precedenza, Frank ha ricevuto una sovvenzione della NASA, poiché lui e i suoi colleghi fanno parte del programma di ricerca di intelligenza extraterrestre (SETI), usando telescopi per cercare possibili tracce di vita intelligente sugli esopianeti.L'astrofisico ha dichiarato che avrebbe esaminato il rapporto dell'intelligence, che sarà presentato al Congresso a giugno, con "grande interesse", e che le prove UFO dovrebbero essere studiate "usando i migliori strumenti della scienza e con completa trasparenza".Tuttavia, lo scienziato ha osservato che oltre ai video sfocati e ai racconti di testimoni oculari molto impressionabili, il fenomeno UFO ha "spiegazioni più prosaiche" rispetto alle civiltà extraterrestri che cercano di rimanere furtive ma vengono catturate dalla telecamera più e più volte. "Ad esempio, è possibile che gli UFO siano droni schierati da rivali come Russia e Cina per esaminare le nostre difese, spingendo i nostri piloti ad attivare il loro radar e altri rivelatori di posizione, in modo da svelare le nostre capacità di intelligenza elettronica", ha spiegato l'astrofisico [gli Stati Uniti una volta usavano una strategia simile per testare la sensibilità dei sistemi radar sovietici, NDR]. Secondo Frank, usare potenti telescopi per cercare prove dell'esistenza di intelligenza extraterrestre su pianeti lontani dalla Terra è molto più promettente, in quanto potrebbe essere in grado di trovare le cosiddette tecnologie di vita intelligente. Ma ha avvertito che tali scoperte, se fatte, richiederebbero molto tempo, sforzi e controlli prima che possano essere presentate al pubblico. "Il lavoro della scienza, anche se alla fine eccitante, è per lo più scrupolosamente metodico e noioso. Ma questo è il prezzo che paghiamo perché non vogliamo solo credere. Vogliamo saperlo per certo", ha concluso.Questa settimana, un sondaggio condotto dalla Quinnipiac University ha rivelato che più di 1/3 degli americani pensava che ci fossero effettivamente alieni dietro gli avvistamenti di UFO. In precedenza, le autorità statunitensi hanno ammesso l'esistenza di un programma che studiava il fenomeno UFO e hanno pubblicato diversi video presi dai militari, ma la natura degli oggetti osservati su quei video rimane poco chiara.

https://it.sputniknews.com/20210324/ho-visto-cose-che-voi-umani-ex-direttore-intelligence-usa-sul-rapporto-ufo-da-desecretare-10314618.html

https://it.sputniknews.com/20210210/twitter-si-scatena-per-un-avvistamento-ufo-ma-era-solo-un-missile-della-marina-usa---video-10112573.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alieni, ufo, astrofisica, usa