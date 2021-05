https://it.sputniknews.com/20210531/arriva-il-green-pass-europeo-ecco-come-funziona-e-quanto-durera--11534147.html

Arriva il green pass europeo: ecco come funziona e quanto durerà

Arriva il green pass europeo: ecco come funziona e quanto durerà

La Commissione Ue ha fatto sapere che a partire da domani gli Stati membri potranno iniziare ad emettere il green pass. Von Der Leyen: "Così eliminiamo gradualmente le restrizioni ai viaggi in modo coordinato".

Si parte da domani primo giugno. È questa la data “x” in cui gli Stati membri dell’Ue potranno cominciare ad emettere il “green pass” digitale, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento europeo che lo istituisce, il prossimo primo di luglio.“Gli europei dovrebbero godersi un’estate sicura e rilassata”, ha twittato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Con i progressi della campagna vaccinale, – annuncia – proponiamo di eliminare gradualmente le restrizioni ai viaggi in modo coordinato attraverso il nostro strumento comune: il certificato Covid europeo digitale”.Ma come funzionerà il “green pass”? A spiegarlo in conferenza stampa a Bruxelles è il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders.I bambini che viaggiano con genitori esentati dalla quarantena, ad esempio perché sono stati vaccinati, sono esentati allo stesso modo, mentre per i piccoli sotto i sei anni non ci sarà l’obbligo di sottoporsi al test per viaggiare. È prevista dalla Commissione anche una maggiore flessibilità rispetto alle raccomandazioni europee, ma deve essere valida per tutti e non solo ai propri cittadini. In generale la Commissione raccomanda che vengano uniformate le regole per spostarsi dalle diverse aree colorate dall’Ecdc ogni settimana in base agli indicatori di rischio. Per chi si sposta da zone verdi non dovrebbero esserci restrizioni, per chi parte da zone arancioni dovrebbe essere richiesto un tampone prima della partenza, mentre gli spostamenti dalle zone rosse dovrebbero essere fortemente sconsigliati. “La data prevista per il via del green pass europeo è il 15 giugno: sarà un modello informatico, ma finché non entrerà in funzione potrà essere sostituito da un documento cartaceo", ha annunciato oggi il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, citato dall’Adnkronos. Tra i Paesi a partire in anticipo con il “green pass”, prima dell’entrata in vigore del regolamento europeo che lo istituisce, il prossimo 1 luglio, c’è la Grecia. Lo ha detto il premier di Atene, Kyriakos Mitsotakis, chiedendo agli altri Paesi Ue di rispettare la tabella di marcia per facilitare gli spostamenti e far ripartire il turismo.

