Antitrust, BAT e influencer sotto tiro per pubblicità occulta

31.05.2021

2021-05-31T12:53+0200

Avviata una nuova istruttoria da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della società British American Tobacco Italia S.p.A e degli influencer Cecilia Rodriguez, Stefano Sala e Stefano De Martino per la sponsorizzazione occultata sui social del dispositivo per tabacco riscaldato Glo Hyper della BAT, come è stato riferito questa mattina dalla stessa AGCM in un comunicato.In parole più semplici, nonostante sia quasi una prassi che gli influencer pubblicizzino i prodotti dei loro sponsor, devono sempre esplicitarlo. Nel caso di De Martino, Sala e Rodriguez, invece, gli influencer hanno mancato di rendere noto che si trattasse di una pubblicità per prodotti sponsorizzati, rendendolo un caso di effettiva pubblicità occulta.In più casi l'AGCM ha ribadito che "la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile", stabilendo il divieto generale di pubblicità occulta per tutti i tipi di comunicazione, includendo così anche gli influencer.Un caso simile era avvenuto qualche tempo fa, coinvolgendo la compagnia aerea Alitalia, la casa di moda Alberta Ferretti e un gruppo di influencer quali Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi, Martina Colombari e Federica Fontana.

