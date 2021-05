https://it.sputniknews.com/20210531/agenas-terapie-intensive-al-12-ai-minimi-dallautunno-11529796.html

Agenas: terapie intensive al 12%, ai minimi dall'autunno

Agenas: terapie intensive al 12%, ai minimi dall'autunno

Le terapie intensive e i reparti Covid-19 degli ospedali italiani si liberano, poiché si riducono le ospedalizzazioni. Un risultato frutto della campagna di... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T15:01+0200

2021-05-31T15:01+0200

2021-05-31T15:01+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/10495684_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_73bf49080ce1d9272efa39116fdd2019.jpg

Buone notizie sul fronte dei ricoveri ospedalieri dovuti al Covid-19, l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ha reso pubblico il monitoraggio del 30 maggio 2021, con cui si osserva una discesa a quota 12%, a livello nazionale, della percentuale di posti letto occupati nelle terapie intensive degli ospedali italiani. E calano all'11% anche i posti letto occupati in reparto. Anche in questo caso tutte le regioni risultano essere sotto la soglia d'allerta, che è pari al 40%.I dati dell’Agenas del 30 maggio si basano su una rielaborazione di quelli forniti dalla Protezione Civile su dati del Ministero della Salute. Essi mostrano i valori più bassi mai raggiunti dall'inizio del monitoraggio Agenas, ovvero da novembre 2020.I dati, inoltre, non tengono conto delle differenze nella composizione della popolazione (sesso, età, fattori di rischio) e non tengono conto della gravità dei sintomi e/o delle condizioni cliniche dei pazienti. Fattori che possono determinare una diversa propensione alla ospedalizzazione e/o ricovero in terapia intensiva.Rimozione restrizioni ai vaccinatiE mentre gli ospedali si liberano e possono tornare alla normale attività di assistenza medica di pazienti con altre patologie, la Commissione europea valuta la proposta di rimuovere le restrizioni ai cittadini vaccinati.La proposta prevede che a 14 giorni dalla somministrazione della seconda dose, non sia più necessario essere sottoposti a quarantene o a test di verifica.Il Commissario alla Giustizia dell’UE, Didier Reynerds, ha spiegato che tale pratica viene già applicata in alcuni Stati UE, ma si vuole che sia una norma comune a tutti gli Stati membri per uniformare le leggi e consentire una maggiore libertà ai cittadini vaccinati.

https://it.sputniknews.com/20210531/italia-in-zona-bianca-e-zona-gialla-ecco-le-regioni-che-passano-e-quelle-che-restano-11521139.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia