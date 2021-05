https://it.sputniknews.com/20210531/afghanistan-rilocazione-nel-regno-unito-di-chi-ha-lavorato-per-le-forze-britanniche-11525672.html

Afghanistan, rilocazione nel Regno Unito di chi ha lavorato per le forze britanniche

Afghanistan, rilocazione nel Regno Unito di chi ha lavorato per le forze britanniche

Il governo britannico attuerà il programma per proteggere interpreti e altri dalle rappresaglie man mano che le truppe internazionali lasceranno il paese. 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T14:37+0200

2021-05-31T14:37+0200

2021-05-31T14:37+0200

regno unito

truppe

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/10355650_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_b179f9ffad9b64b3a4d39a7691f59cab.jpg

L'iniziativa per trasferire nel Regno Unito centinaia di afghani che hanno lavorato per l'esercito e il governo britannici verrà accelerata in concomitanza del ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan.Il segretario alla Difesa inglese Ben Wallace ha approvato un'accelerazione del programma di ricollocazione temendo future rappresaglie dei talebani contro coloro che hanno aiutato il Regno Unito, come ha citato la BBC.Si prevede che circa altri 3.000 afghani (inclusi i membri delle loro famiglie) si stabiliranno nel Regno Unito.I programmi precedenti avevano comportato criteri rigorosi su chi poteva candidarsi per vivere nel Regno Unito, prendendo in considerazione fattori come l'anzianità di servizio e gli specifici ruoli svolti. Ma la nuova politica governativa afferma che a qualsiasi membro del personale, attuale o precedente, assunto in loco e valutato come 'gravemente minacciato' verrà offerto un trasferimento prioritario in Gran Bretagna, indipendentemente dal loro status occupazionale, rango, ruolo o periodo di tempo servito.

1

regno unito

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

regno unito, truppe, afghanistan