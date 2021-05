https://it.sputniknews.com/20210530/zaki-scrive-a-liliana-segre-dal-carcere-in-egitto-la-lettera-la-consegnera-lui-11501538.html

Zaki scrive a Liliana Segre dal carcere in Egitto: la lettera la consegnerà lui

Zaki scrive a Liliana Segre dal carcere in Egitto: la lettera la consegnerà lui

Patrick Zaki scrive alla senatrice Liliana Segre, ma la lettera gliela consegnerà lui a mano quando uscirà dal carcere egiziano dove è rinchiuso da un anno e... 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T09:54+0200

2021-05-30T09:54+0200

2021-05-30T09:54+0200

egitto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/871/49/8714969_0:41:1000:604_1920x0_80_0_0_83239ffce9420cfd43c9e438355dd465.jpg

Patrick Zaki lotta in carcere in Egitto dove è rinchiuso dallo scorso anno, e dalla sua prigionia scrive a Liliana Segre, la senatrice a vita che ha vissuto la follia omicida dei campi di sterminio nazisti.La notizia è giunta a seguito della visita della famiglia in carcere. La madre e la fidanzata hanno potuto incontrare Zaki, il quale sta bene ed “è ancora forte e resiliente” rispetto alle volte precedenti. Resta positivo “e pensa che tornerà ai suoi studi presto”.Tuttavia quando lo hanno informato della data della prossima udienza, lui “non ha mostrato alcun interesse, ha detto che ha capito che le sessioni delle udienze non contano e non lo faranno uscire”.Zaki ringrazia anche amiche e amici, ed i professori e le professoresse dell’Università di Bologna che lo stanno sostenendo in questa lotta di resistenza in carcere in Egitto.Patrick ha consegnato anche dei doni a sua madre e alla fidanzata, realizzati con il sapone. Ma ha potuto offrire loro anche un succo di frutta per dissetarsi, poiché in carcere fa molto caldo.

egitto

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

egitto