https://it.sputniknews.com/20210530/usa-inviano-200000-dosi-di-farmaci-per-fungo-nero-in-india-11501367.html

USA inviano 200.000 dosi di farmaci per 'fungo nero' in India

USA inviano 200.000 dosi di farmaci per 'fungo nero' in India

Aziende farmaceutiche con sede negli Stati Uniti come Gilead Sciences e Mylan forniranno un totale di 1 milione di dosi di AmBisome (iniezione di Amphotericin... 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T09:32+0200

2021-05-30T09:32+0200

2021-05-30T09:32+0200

malattie

usa

india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/11340880_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_40bf4c249d6894b2c29c0374df31b379.jpg

L'ambasciatore indiano negli Stati Uniti Taranjit Singh Sandhu ha annunciato domenica che un'altra spedizione di AmBisome (iniezione di Amphotericin B), un farmaco antifungino cruciale per il trattamento dei funghi neri, ha raggiunto l'India. Venerdì, l'India ha ricevuto 50.000 fiale di Amphotericin-B da aziende farmaceutiche con sede negli Stati Uniti come Gilead Sciences e Mylan. Secondo quanto riferito, le missioni indiane in vari paesi stanno cercando di assicurarsi l'approvvigionamento di questo farmaco salvavita e, grazie ai loro sforzi, Gilead ha contattato e inviato i farmaci salvavita in India.Nel frattempo, gli appalti sono facilitati da Mylan, un'azienda farmaceutica generica e specializzata globale.A causa del crescente numero di casi di fungo nero o mucormicosi, il governo indiano ha cercato di aumentare la produzione interna di Amphotericin B. Il governo ha concesso licenze a cinque produttori farmaceutici per produrre il farmaco, oltre ai cinque che sono già coinvolti nella sua produzione. Gli stati indiani sono stati duramente colpiti a causa della carenza di iniezioni di Amphotericina B. L'infezione fungina ha causato il caos, specialmente nei pazienti già infetti con Covid-19. Molti stati, come il Madhya Pradesh, il Rajasthan, l'Uttarakhand, il Tamil Nadu e il Bihar, hanno dichiarato questa infezione fungina come una malattia epidemica.

https://it.sputniknews.com/20210523/stimati-in-9mila-i-casi-di-fungo-nero-in-india-11334205.html

usa

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

malattie, usa, india