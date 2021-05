https://it.sputniknews.com/20210530/una-superprocura-europea-per-contrastare-le-frodi-fiscali-ecco-come-funzionera-11505770.html

Una superprocura europea per contrastare le frodi fiscali: ecco come funzionerà

Entrerà in funzione da domani l'European public prosecutor's office (Eppo), la procura europea che si occuperà di indagare sui reati contro il budget dell'Ue e perseguirli.

Sarà operativa da domani a Lussemburgo la nuova procura europea, il primo ufficio sovranazionale che sarà incaricato di perseguire i reati finanziari, sul territorio dell’Ue. L’European public prosecutor's office (Eppo) è stato istituito da un regolamento del 2017 come organo indipendente per contrastare i crimini contro il bilancio. Come ricorda Italia Oggi, tra le prerogative dell’organismo giudiziario, indipendente sia dalle istituzioni Ue, sia dagli Stati membri, ci sarà quella di indagare e agire in sede giudiziale sui reati contro il budget dell’Unione, come frodi su spese ed entrate, frodi transfrontaliere sull’Iva a partire da 10 milioni di euro, riciclaggio di fondi derivanti da frodi al bilancio, corruzione, appropriazione indebita ed in generale tutte le attività illegali che hanno a che fare con il bilancio dell’Unione.Il 27 luglio del 2020 il Consiglio Ue ha nominato i procuratori che formeranno il collegio dell’organo. Ce ne sarà uno per ogni Stato membro e resteranno in carica sei anni. Il loro mandato non sarà rinnovabile. Ora a far luce su queste irregolarità sarà la procura europea, nata per facilitare il compito delle procure nazionali, che non possiedono strumenti adatti per perseguire le frodi transnazionali. A differenza dell’Olaf e di Eurojust, inoltre, l’Eppo potrà anche avviare indagini e azioni penali negli Stati membri, rendendo quindi più efficace il contrasto a questo tipo di reati.

