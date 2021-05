https://it.sputniknews.com/20210530/svelato-come-aumentare-i-benefici-del-caffe-con-aggiunta-di-ingredienti-comuni-11518486.html

Svelato come aumentare i benefici del caffè con aggiunta di ingredienti comuni

2021-05-30T22:51+0200

Si è sentito molto parlare di questa tendenza negli ultimi mesi. Le persone aggiungono una salsa piccante al loro caffè. Suona molto strano, non è vero? Ma il sito dedicato alla corretta alimentazione "Eat This Not That" ha fornito diversi motivi per provare questo mix. Il motivo per cui vale la pena provare l'aggiunta di una salsa piccante al caffè è che il peperoncino contiene capsaicina. La capsaicina è una sostanza che dà al peperoncino una sensazione di bruciore, ed è questa proprietà irritante, quella sensazione irritante, che lo rende un ingrediente usato in alcune creme per alleviare il dolore. In effetti, alcuni ricercatori hanno scoperto che la capsaicina interrompe il funzionamento dei recettori del dolore. Tuttavia, i benefici per la salute della capsaicina vanno molto più in profondità. La capsaicina contiene anche antiossidanti in grado di combattere gli effetti dello stress ossidativo e quindi il rischio di sviluppare malattie come il cancro, il morbo di Alzheimer, la cirrosi e persino la cataratta.Alcuni ricercatori hanno inoltre scoperto che il peperoncino piccante fornisce forti effetti antiossidanti.Allora come si aggiunge la salsa piccante al caffè? Basta aggiungere una o due gocce della tua salsa piccante preferita al caffè del mattino. Quando bevi un caffè forte, potresti non sentire nemmeno una salsa piccante... e anche se ti chiedi ancora come il caffè con salsa piccante apporta benefici per la salute, la maggior parte di noi può essere d'accordo sul fatto che darà sicuramente una botta di energia per la giornata. Un altro ottimo ingrediente da aggiungere al caffèSi scriveva che il caffè combinato con il limone diventa due volte più salutare. Una doppia porzione di antiossidanti entra nell'organismo perché i flavonidi contenuti nel caffè, in combinazione con la vitamina C, agiscono due volte più attivamente sui radicali liberi. La vitamina C e la caffeina hanno un effetto positivo sul sistema immunitario. I principi attivi del caffè e del limone possono dar forza ad una persona, aumentare la sua capacità di lavorare e aumentare la sua concentrazione.

