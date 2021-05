https://it.sputniknews.com/20210530/stabilimento-bulgaro-assediato-da-soldati-usa-11506468.html

Stabilimento bulgaro 'assediato' da soldati USA

Un malinteso non da poco, dove dei soldati in addestramento hanno minacciato dei semplici operai puntando contro di loro le armi. 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T15:53+0200

2021-05-30T15:53+0200

2021-05-30T15:53+0200

video

multimedia

bulgaria

nato

usa

Durante alcune esercitazioni NATO in Bulgaria c'è stato uno scandalo che ha coinvolto le truppe americane, ha riferito il sito di notizie bulgaro Nova. Il giorno prima, sono state infatti riprese in video mentre irrompevano in uno stabilimento per la produzione di olio d'oliva nella zona di Plovdiv, puntando le armi sui lavoratori.Come si è scoperto, l'impianto si trova vicino all'aeroporto militare dove si sono svolte le esercitazioni. Un gruppo di soldati armati ha scavalcato la recinzione e ha iniziato ad "assaltare" l'impresa. Quando i soldati hanno fatto irruzione, hanno ordinato agli operai di non muoversi e hanno perquisito il locale. Più tardi, hanno spiegato che credevano che l'area appartenesse alla zona di addestramento.Più tardi, il Ministro della Difesa bulgaro Georgi Panayotov si è scusato per l'incidente, definendolo un "chiaro malinteso". Il dicastero insieme alla parte statunitense si sono dichiarati pronti a risarcire la parte lesa dei danni materiali.

bulgaria

usa

2021

video, multimedia, видео, bulgaria, nato, usa