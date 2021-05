https://it.sputniknews.com/20210530/sovranisti-uniti-al-resto-del-centrodestra-in-europa-lo-dice-matteo-salvini-11504841.html

Sovranisti uniti al resto del centrodestra in Europa, lo dice Matteo Salvini

Matteo Salvini per difendere il sovranismo italiano è pronto ad allearsi anche con le altre forze di destra presenti nel Parlamento europeo. 30.05.2021, Sputnik Italia

Matteo Salvini è in Portogallo per partecipare ad una manifestazione indetta dai sovranisti, e qui dice che l’obiettivo in Europa è di unire Id, Ecr e Ppe per meglio contrastare quello che definisce il “dominio della sinistra nell’Europarlamento”, come riportato da La Repubblica.La manifestazione a cui sta partecipando Salvini ha come titolo “A project for another Europe”, organizzata da Identità e Democrazia (Id), ovvero il gruppo europeo costituito dalla Lega e dal partito di Marina Le Pen e dal partito tedesco Alternative fur Deutschland.Nel pomeriggio Salvini incontrerà Andrè Venuta a Coimbra, considerato il politico più promettente della destra portoghese, durante il loro congresso.I sovranisti uniti per contare nell’Europarlamento“I numeri ci dicono che, se volessimo e se ciascuno rinunciasse a una bandierina nel nome della crescita comune, già da domani potremmo essere il secondo eurogruppo a Bruxelles”, è la riflessione del leader della Lega.

