https://it.sputniknews.com/20210530/scozia-isola-disabitata-cerca-custode-sommersa-di-curriculum-11506773.html

Scozia, isola disabitata cerca custode: sommersa di curriculum

Scozia, isola disabitata cerca custode: sommersa di curriculum

Custode per isola disabitata cercasi in Scozia, ed è boom di curriculum vitae. Il fatto che nessun vi abiti non ha scoraggiato i candidati custodi solitari. 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T22:53+0200

2021-05-30T22:53+0200

2021-05-30T22:53+0200

isola

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/11480938_0:320:648:685_1920x0_80_0_0_134f86649b6647e8f851d645f4293a29.jpg

Sarà che in questo periodo di crisi economica scarseggiano i lavori, ma sarà anche per il desiderio di molti di vivere una esperienza insolita, che la richiesta di fare il custode presso una isola inabitata della Scozia, ha ricevuto una enorme mole di curriculum vitae.Tutti vogliono fare il custode dell’isola da 400 acri durante l’estate, ma Isle Martin Trust ha già messo un limite alla ricezione di nuove candidature. Perdete ogni speranza voi che leggete, quindi, perché è ormai troppo tardi.Questo quanto scrivono su Facebook i gestori dell’isola alla ricerca di un custode solitario.Il fatto che sull’isola non ci vive nessuno in modo permanente, non ha scoraggiato le persone forse in cerca di spazi aperti dove vivere in completa solitudine e lontani dalla propria quotidianità.Più che una tendenza post-Сovid, appare forse più come una presa di consapevolezza che siamo troppo ammassati nelle grandi megalopoli di questo mondo, mentre esistono luoghi dove anche lo spirito può respirare.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

isola, lavoro