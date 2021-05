https://it.sputniknews.com/20210530/scomparsa-di-saman-fermato-un-cugino-in-francia-11504214.html

Scomparsa di Saman, fermato un cugino in Francia

Scomparsa di Saman, fermato un cugino in Francia

Accusato di concorso di omicidio e occultamento di cadavere dopo la scomparsa della ragazza. Il padre sostiene invece che la giovane stia bene e si trovi in... 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T14:38+0200

2021-05-30T14:38+0200

2021-05-30T14:38+0200

pakistan

scomparsa

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/366/67/3666732_0:19:3501:1988_1920x0_80_0_0_6fc4bce511853bc36e84a8d725cd4b39.jpg

Nuovi indizi sulla scomparsa della ragazza pakistana Saman Abbas. Indagando sulla scia di omicidio, uno dei due cugini di Saman Abbas è stato fermato in Francia, grazie alla collaborazione del Servizio di Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale del ministero dell’Interno. L'uomo, Ikram Ijaz, è stato trattenuto lo scorso 21 maggio in Francia per documenti non in regola mentre cercava, presumibilmente, di recarsi da alcuni parenti in Spagna viaggiando con un FlixBus da Parigi. Dopo essere stato correttamente identificato, è stato segnalato e arrestato dalla polizia francese.A suo carico è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di concorso di omicidio e occultamento di cadavere della giovane Saman. Le indagini per trovare la giovane sono state infatti estese a tutto il territorio UE grazie agli accordi del blocco Schengen. Le operazioni di estradizione saranno avviate lunedì ma non si esclude una possibile trasferta intermedia in Francia per sentire interrogare immediatamente l'uomo.Le indagini sulla scomparsa di Saman, residente a Novellara, hanno permesso di ricostruire gli avvenimenti che hanno portato all'omicidio della ragazza e il coinvolgimento delle diverse parti (indagati i genitori, lo zio e i due cugini della ragazza), grazie all'esaminazione delle immagini di videosorveglianza delle strutture intorno all'azienda agricola dove lavorava la famiglia di Saman.

https://it.sputniknews.com/20210527/matrimonio-combinato-18enne-pakistana-scompare-a-novellara-si-indaga-per-omicidio-11457005.html

pakistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pakistan, scomparsa, italia