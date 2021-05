https://it.sputniknews.com/20210530/salvini-no-a-patto-anti-meloni-con-berlusconi-11518898.html

Salvini: "No a patto anti-Meloni con Berlusconi"

Salvini: "No a patto anti-Meloni con Berlusconi"

''I miei avversari politici sono a sinistra'', ha assicurato il leader della Lega ospite alla trasmissione 'Stasera Italia'. 30.05.2021, Sputnik Italia

Salvini rassicura gli elettori del centrodestra: no a un patto con Berlusconi per arginare l'ascesa di Giorgia Meloni. Il leader della Lega ha confermato di aver recentemente parlato col Cavaliere ma di altre questioni. Infine un altro messaggio di distensione rivolto al centrodestra.Salvini ha parlato anche a favore della proposta di un gruppo unico di centrodestra a Bruxelles, perché penso "che semplificare la politica sia in Italia che in Europa sia un dovere''. Per suffragare questa ipotesi, ha chiamato in causa la crescente popolarità di Marine Le Pen in Francia. Salvini non si è fatto inoltre mancare una frecciata a Letta, che "probabilmente si è accorto che dopo tre mesi passati a insultare me e la Lega, non ha fatto un buon servizio né all'Italia, né al governo, né al suo partito", chiamando in causa i sondaggi in cui il PD scende e la Lega e Fratelli d'Italia salgono.Infine un endorsement per Mario Draghi al Quirinale , dal momento che "quando i giornalisti mi chiedono se Draghi è all'altezza di fare il presidente della Repubblica, io dico 'certamente sì'".

