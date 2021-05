https://it.sputniknews.com/20210530/ricercatori-identificano-modo-per-prevenire-un-nuovo-disastro-a-chernobyl-11507431.html

Ricercatori identificano modo per prevenire un nuovo disastro a Chernobyl

I ricercatori dell'università di Sheffield hanno indicato un modo per prevenire un nuovo disastro a Chernobyl, scrive il portale Business Insider. 30.05.2021, Sputnik Italia

I ricercatori guidati dall'esperta di trattamento delle scorie nucleari Claire Corkhill hanno cercato di scoprire il motivo della comparsa di nuove reazioni nucleari nella centrale di Chernobyl ed hanno inoltre proposto un modo per prevenire questi processi pericolosi. Hanno simulato in condizioni di laboratorio la situazione verificatasi dopo l'incidente del 26 aprile 1986. A seguito di una serie di esplosioni, è scoppiato un incendio nel reattore. La temperatura interna è aumentata bruscamente e le barre di combustibile di uranio si sono fuse insieme al rivestimento di zirconio, alle parti del reattore (acciaio, cemento) e alla sabbia gettata nel reattore per spegnere il rogo.Dopo il disastro il reattore è stato coperto da un sarcofago in cemento, rivelatosi non sigillato lasciando cadere acqua piovana all'interno. Il nuovo rivestimento, costruito nel 2016, ha impedito all'acqua di penetrare nella centrale nucleare. Tuttavia questo ha reso la massa fusa nel reattore troppo secca. Secondo gli scienziati, ciò potrebbe anche creare le condizioni per la ripresa delle reazioni nucleari. Corkhill ha suggerito di inviare robot nella stanza 305/2, dove sono state rilevate reazioni nucleari, e di perforare il materiale fuso per installare cilindri di boro per assorbire i neutroni in eccesso. La scienziata spera che la massa fusa ottenuta in condizioni di laboratorio aiuti a creare un tale robot in grado di realizzare i suoi piani. Gli scienziati ritengono che il tempo non stringa troppo al momento. Forse il combustibile nucleare smetterà di bruciare da solo. Se non accadesse, passerebbero diversi anni prima che il numero di neutroni raggiunga un livello critico, hanno concluso gli esperti.In precedenza sulla rivista Science, è apparso un articolo in cui gli scienziati mettevano in guardia della ripresa delle reazioni nucleari in uno dei locali della centrale nucleare di Chernobyl. Gli esperti dell'Istituto di Kiev per i problemi di sicurezza delle centrali nucleari non hanno escluso che questi processi avrebbero potuto innescare un rilascio di energia. Il chimico nucleare Neil Hyatt ha sottolineato che questa minaccia non può essere ignorata.

