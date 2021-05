https://it.sputniknews.com/20210530/riaperture-galli-alla-fine-e-andata-bene-e-ne-sono-felice-11501168.html

Riaperture, Galli: "Alla fine è andata bene e ne sono felice"

Riaperture, Galli: "Alla fine è andata bene e ne sono felice"

In precedenza, Galli si era detto contrario alla riapertura anticipata per la preoccupazione di un nuovo picco di contagi da Covid. 30.05.2021, Sputnik Italia

Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, è stato intervistato dal Corriere della Sera sull'evoluzione della pandemia da coronavirus in Italia.Quando in precedenza si era aperto il discorso sulla riapertura delle diverse attività a fine aprile, Galli si era pronunciato a sfavore ritenendo che fosse "un rischio calcolato male", poiché in quel momento non vi erano dati rassicuranti che garantissero una totale assenza di rischio di un nuovo picco di contagi.Fondamentale per Galli è stata la campagna vaccinale, che sta creando una svolta "che non sarà temporanea", sostenuta anche da una buona immunizzazione delle categorie più a rischio che hanno fatto in maniera tale da esporsi il meno possibile alla possibilità di contagio.

