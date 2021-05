https://it.sputniknews.com/20210530/quando-toglieremo-la-mascherina-secondo-sileri-con-meta-popolazione-vaccinata-11512919.html

Quando toglieremo la mascherina? Secondo Sileri con metà popolazione vaccinata

Quando toglieremo la mascherina? Secondo Sileri con metà popolazione vaccinata

Mascherina via con metà popolazione vaccinata, la risalita dei contagi in UK non fa paura, questi tra i temi di cui ha discusso il sottosegretario alla Salute... 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T18:36+0200

2021-05-30T18:36+0200

2021-05-30T18:36+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10246857_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c85c8da1b0c926549432d57322816dd.jpg

La mascherina la toglieremo presto, molto presto, ma non prima di aver vaccinato la metà della popolazione e ciò si dovrebbe verificare nei prossimi mesi. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, lo ha ripetuto anche nel salotto domenicale di Mara Venier su Rai 1.Dobbiamo continuare a tenere la mascherina, in particolare quando “c'è assembramento meglio metterla anche all'aperto e sempre al chiuso: sono regole semplici, più le complichiamo, più le persone le fuggiranno”, ha ammesso però.Italia biancaCon l’Italia tutta bianca saremo molto più liberi, potremo fare molte più cose ma sempre rispettando alcune regole di base.I contagi che aumentano in Inghilterra spaventano?“Non dobbiamo preoccuparci dell'aumento di contagi in Inghilterra: lì ci sono stati seimila casi di variante indiana, di cui cinquemila da persone non vaccinate”, ha spiegato il sottosegretario Sileri.Come procede la campagna vaccinale in Italia?Mentre procedono con sold out continui gli Open day vaccinali e i maturandi si apprestano a farlo, ecco come procede in Italia la campagna vaccinale nel suo complesso.Alle ore 17.07 del 30 maggio 2021 le somministrazioni dei vaccini autorizzati dall’Ema, in Italia sono 34.234.814 di cui 18,9 milioni sono donne e 15,2 milioni gli uomini.Sono invece 11.785.375 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 19,89% della popolazione italiana censita.In media il 95,6% delle dosi ricevute dalle Regioni è stata somministrata, con l’Umbria che primeggia (98,3%) e la Sardegna (89,4%) che deve vincere qualche resistenza e sfare uno scatto per restare al passo.Tutte le altre Regioni italiane sono oltre il 92,4% di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute.

https://it.sputniknews.com/20210526/matteo-bassetti-a-sputnik-mascherine-allaperto-ridicolo-e-anacronistico-11448520.html

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia