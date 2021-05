https://it.sputniknews.com/20210530/psicologo-spiega-come-combattere-la-voglia-di-strafogarsi-11468214.html

Psicologo spiega come combattere la voglia di strafogarsi

Psicologo spiega come combattere la voglia di strafogarsi

Lo psicologo americano Glenn Livingston ha dato dei consigli utili per coloro che vogliono smettere di mangiare troppo. Le sue raccomandazioni a riguardo sono... 30.05.2021, Sputnik Italia

Livingston mette a confronto il desiderio di dimagrire e quello di rompere la relazione con il proprio partner, spiegando che quest'ultimo è tanto più netto, mentre una persona che vuole dimagrire pone obiettivi più vaghi. "C'è una grande differenza tra il dire 'cercherò di evitare di mangiare troppe patatine' e 'mangerò patatine solo nei weekend e mai più di un piccolo pacchetto al giorno'", dice Livingston. Livingston rileva che è importante non solo limitare il numero di spuntini con cibo come patatine, ma anche cercare alternative più sane. Bisogna fare scorte di frutta e altri cibi sani con cui rinfrescarsi per averli sempre a portata di mano. L'esperto suggerisce di non mangiare quando si vuole ma di pianificare non solo pasti completi, ma anche gli spuntini. Un altro suggerimento è determinare la ragione per cui uno mangia più del dovuto. Tale voglia è spesso associata a emozioni negative, stress o solitudine che la persona prova. Secondo Livingston, è necessario socializzare ogni giorno, siccome la comunicazione distrae dal cibo e rende le persone più felici.

