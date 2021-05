https://it.sputniknews.com/20210530/partita-di-calcetto-finisce-nel-sangue-ucciso-un-peruviano-a-milano-11508042.html

Partita di calcetto finisce nel sangue, ucciso un peruviano a Milano

Alla Super League di calcetto in corso a Milano scoppia una lite tra le fazioni delle due squadre peruviane e uno di loro muore in ospedale. 30.05.2021, Sputnik Italia

Super League di calcio a 5 finisce con il morto a Milano, preso il campo sportivo di via del Ricordo. Lo riporta l'Ansa.Il peruviano Adrian Yparraguirre, di 38 anni, era tra il pubblico mentre assisteva alla semifinale tra Alianza Lima e Universitario de Deportes.Sul posto è giunta una volante della polizia che è stata circondata dalle persone che chiedevano di portare l’uomo in ospedale. Ciò è avvenuto con una ambulanza giunta sul posto pochi minuti dopo.Adrian era insieme alla compagna, la quale è stata ascoltata dagli agenti per ricostruire la dinamica della lite che degenerando ha portato alla morte dell’uomo.Anche altre persone che assistevano alla partita di calcetto sono state ascoltate dalla polizia della squadra mobile. L’obiettivo è assicurare gli aggressori alle patrie galere.Il campetto è dotato di telecamere, che vengono ora passate al vaglio da parte degli inquirenti per risalire agli aggressori.

