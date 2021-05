https://it.sputniknews.com/20210530/non-e-una-questione-di-intelligenza-a-cosa-serve-davvero-il-cervello-11492950.html

Non è una questione di intelligenza: a cosa serve davvero il cervello

Non è una questione di intelligenza: a cosa serve davvero il cervello

30.05.2021

2021-05-30T09:03+0200

cervello

In questo approfondimento capiamo insieme a cosa serve un cervello più grande e quale sia la correlazione tra le dimensioni del cervello e l’intelligenza. Ad ognuno una soluzione diversaBiologi ed antropologi di 7 diversi Paesi sono giunti alla conclusione che in ogni specie il rapporto tra cervello e dimensioni corporee è mutato in maniera diversa. E non sempre ha generato un aumento o un calo delle facoltà cognitive. Dopo la scomparsa di un incredibile numero di specie alla fine del Cretacico sono aumentate le dimensioni cerebrali e corporee di roditori, pipistrelli e predatori. La ragione è legata al fatto che questi animali si affrettarono a occupare le grotte lasciate vuote dai dinosauri estinti. Poi la glaciazione del tardo Paleogene generò processi analoghi in singole specie di mammiferi: foche, elefanti, orsi, balene e primati. Elefanti, delfini e umani presentano i cervelli più grandi in valori relativi. Ma mentre il cervello degli elefanti è cresciuto più velocemente del corpo, nei delfini invece col tempo il cambiamento è avvenuto in maniera proporzionale. Negli ominidi precoci dai quali poi si è originato l’uomo il corpo si ridusse, mentre il cervello crebbe rispetto alle altre scimmie antropomorfe. Stufetta integrataPoche specie possono permettersi di avere un grande cervello. I neuroni consumano grandi quantità di energia e la loro crescita deve presentare chiari vantaggi evoluzionistici. Come appurato da ricercatori sudafricani, giapponesi e americani, il cervello di balene, delfini e focene genera del calore che consente di mantenere costante la temperatura interna. Preposti a questa funzione sono i mitocondri cellulari nei quali i ricercatori hanno scoperto particolari proteine (le termogenine) che garantiscono la trasformazione dell’energia ottenuta mediante acidificazione dei composti organici direttamente in calore. Un numero rilevante di cellule recanti queste proteine è stato rintracciato nella materia grigia della corteccia cerebrale. Inoltre, al suo interno è stato evidenziato un numero importante di sinapsi noradrenergiche. È noto che proprio grazie all’azione della noradrenalina viene prodotto calore all’interno degli accumuli di tessuto adiposo presenti negli animali che vivono nelle regioni più fredde. Anche all’interno di questi tessuti è presente una grande quantità di termogenine. Tale ipotesi trova conferma nelle dimensioni del cervello dei cetacei che cominciarono ad aumentare circa 30 milioni di anni fa. Proprio in quel periodo la Terra fu colpita da una importante glaciazione che provocò un calo drastico delle temperature oceaniche. L’Antartide e poi l’Artide furono ricoperte di ghiacci. La superficie cerebrali degli Archeoceti (le antiche balene) passò da 50 cm2 a 1.500 e persino 14.000 cm2 nelle balene di oggi. Di necessità virtùIn realtà, tale questione è tutt’oggi controversa nella comunità scientifica. Secondo i ricercatori britannici vi sarebbero due ragioni per l’incremento cerebrale: la necessità di reperire cibo in maniera più efficiente e il desiderio di collaborare più attivamente con gli appartenenti alla stessa tribù. A questa conclusione gli scienziati sono giunti dopo aver condotto un esperimento virtuale su piccola scala. Hanno elaborato una simulazione computerizzata della “culla dell’umanità” e l’hanno popolata di scimmie antropomorfe. Ogni esemplare presentava un set unico di caratteristiche fra le quali anche la massa corporea e cerebrale, determinate capacità e necessità energetiche. Poi gli esemplari sono stati ripartiti in 3 gruppi ognuno dei quali viveva secondo leggi proprie. Il primo doveva confermare o confutare la teoria secondo cui le dimensioni del cervello umano sarebbero cresciuto perché i nostri antenati faticavano a reperire cibo. Il secondo gruppo di scimmie antropomorfe dava vita all’ipotesi dell’origine sociale del cervello. I sostenitori di questa seconda teoria ritengono che il cervello sia cresciuto grazie alla concorrenza per catturare l’attenzione delle femmine e grazie anche alla necessità di reperire cibo. Ad esempio, lo spostamento dei nostri antenati nelle savane e la necessità di reperire cibo in condizioni inusuali sono responsabili per il 60% circa della crescita cerebrale. La necessità di comunitari con i propri simili ha causato un aumento del 30%. Il restante 10% è imputabile alla concorrenza tra tribù. Questo, secondo i ricercatori, spiega in maniera esaustiva per quale motivo diverse specie di primati non sono riuscite a progredire in maniera significativa. Nella loro evoluzione le relazioni sociali e la vita in comunità di simili ha avuto un’importanza molto maggiore.

