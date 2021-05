Vaccinazione, Napoli: Open day tutto sold out

https://it.sputniknews.com/20210530/napoli-open-day-vaccino-maturandi-e-tutto-sold-out-11510546.html

I giovani rispondono bene alla chiamata al vaccino. Migliaia di maturandi si mettono in coda per ricevere il vaccino contro il coronavirus a Napoli.

In attesa degli esami, i maturandi si mettono in fila per sottoporsi alla somministrazione della prima dose di vaccino. L’obiettivo della autorità è fare sì che gli esami di Stato del 2021 siano il più possibile Covid free, e gli studenti e le studentesse stanno dando una mano fattiva al raggiungimento di questo obiettivo.A Napoli già risultano 13 mila prenotazioni per la fascia di età 17 – 20 anni che devono effettuare l’esame che completa il percorso di studi di secondo grado. Le vaccinazioni partiranno dall’1 giugno prossimo e su convocazione dell’Asl di appartenenza del giovane. Lo riporta NapoliToday.Per i 17 enni è stato indicato il vaccino Pfizer, mentre gli altri riceveranno il vaccino Janssen (Johnson & Johnson) che prevede una sola somministrazione, quindi senza richiamo.Come verificare le date con la appLe Regioni si sono dotate di una app mobile scaricabile sui dispositivi Android e iPhone, attraverso cui è possibile verificare le date della prima e seconda dose (questa se prevista)Ne è un esempio l’applicazione della Regione Campania e-Covid Sinfonia. Una volta scaricata l’applicazione ed effettuata la registrazione con i propri dati personali, il sistema restituisce una panoramica completa sulle prenotazioni delle dosi vaccinali, su quelle già fatte e anche sugli eventuali test molecolari o sierologici a cui ci si è sottoposti da inizio pandemia.La funzione di certificato vaccinale, che mostra di aver completato il ciclo vaccinale è utile per dimostrare di essere stati vaccinati.

