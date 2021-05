https://it.sputniknews.com/20210530/motogp-e-morto-jason-dupasquier-11504739.html

MotoGP, è morto Jason Dupasquier

Fatale incidente per il 19enne svizzero durante le qualifiche della Moto3. 30.05.2021, Sputnik Italia

motociclismo

incidente

Lo ha annunciato in un comunicato la MotoGP.L'incidente ha coinvolto più motociclisti tra le curve 9 e 10 del tracciato. È stata subito esposta la bandiera rossa e i medici della FIM sono intervenuti prontamente sul posto per soccorrere i piloti coinvolti. Dupasquier è stato trasferito dalla pista in elicottero sanitario fino all'ospedale Careggi di Firenze, dove i medici ne hanno poi dichiarato la morte a seguito delle gravi ferite riportate.

