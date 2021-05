https://it.sputniknews.com/20210530/ministro-istruzione-bianchi-spiega-lesame-di-maturita-fidatevi-degli-insegnanti-11503688.html

Ministro Istruzione Bianchi spiega l'esame di maturità: fidatevi degli insegnanti

Ministro Istruzione Bianchi spiega l’esame di maturità: fidatevi degli insegnanti

30.05.2021

2021-05-30

2021-05-30T13:11+0200

2021-05-30T13:11+0200

italia

scuola

Mentre gli studenti si preparano per l’esame di maturità, nel frattempo il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, spiega come saranno valutati dalla commissione esaminatrice:Il ministro consiglia ai maturandi di vivere questo passaggio della loro vita “con tutta l’intensità che richiedono questi passaggi. Siate responsabili e abbiate fiducia nei vostri insegnanti”.I fondi per la scuola d’estateLa prossima estate la scuola italiana non dovrebbe chiudere, almeno una parte delle scuole italiane meglio organizzate dovrebbero restare aperte per sfruttare i 510 milioni di euro di finanziamenti messi a disposizione tra il 15 di giugno e il 15 di settembre.Nei programmi estivi ci saranno le competenze digitali, il multilinguismo, le materie scientifiche, il teatro e la musica.E l’invito del ministro è ad “aprire la scuola a tutte quelle associazioni della società civile. Bisogna uscire dall'idea di una scuola che ha le porte chiuse. Il programma dell'estate è un programma di apertura. L'Arma dei Carabinieri e tutti i musei sono a disposizione. Diamo questa possibilità”.I genitori potranno rivolgersi alle scuole dei figli per chiedere informazioni sui programmi estivi organizzati, o informarsi presso i Provveditorati sul perché la scuola dei propri figli non aderisce.

