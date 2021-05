https://it.sputniknews.com/20210530/matthew-mcconaughey-accenna-a-ingresso-in-politica-vuole-costruire-qualcosa-che-possa-durare-11507509.html

Matthew McConaughey accenna a ingresso in politica, vuole costruire "qualcosa che possa durare"

Matthew McConaughey accenna a ingresso in politica, vuole costruire "qualcosa che possa durare"

L'attore texano ha recentemente preso in considerazione una potenziale corsa contro il governatore in carica Greg Abbott. 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T17:21+0200

2021-05-30T17:21+0200

2021-05-30T17:21+0200

politica americana

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/11507470_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_3731e7fdf5669528cff3349fc24a3ddb.jpg

La star di Hollywood Matthew McConaughey sta ancora una volta considerando una possibile corsa per uffici pubblici, dicendo, tuttavia, che "l'intera ambasciata della politica ha una certa ridefinizione del suo scopo". La star si è anche lamentata di come i risultati dei politici non durano a lungo, in quanto molte opere e progetti vengono realizzati o terminati soltanto dopo che la loro carica politica è giunta al termine, cosa per la quale non ricevono mai credito.L'attore del "Dallas Byers Club" ha criticato anche la recente polarizzazione e ha fatto un esempio di indossare la mascherina in mezzo al Covid-19. L'attore premio Oscar a marzo ha dichiarato che non escludeva di poter correre per l'incarico di governatore del Texas, dicendo che si trattava di una "vera considerazione".

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica americana, usa