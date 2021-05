https://it.sputniknews.com/20210530/mascherina-speranza-non-ce-fretta-di-abbandonarla-al-chiuso-ancora-per-un-tempo-significativo-11518590.html

Mascherina, Speranza: "Non c'è fretta di abbandonarla, al chiuso ancora per un tempo significativo"

Mascherina, Speranza: "Non c'è fretta di abbandonarla, al chiuso ancora per un tempo significativo"

Parlando della questione a 'Che tempo che fa', il Ministro della Salute ha dichiarato che "quando i nostri esperti ci diranno che ci sono le condizioni, la... 30.05.2021, Sputnik Italia

Sollecitato sul tema della rimozione della mascherina, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha invitato gli italiani a non avere fretta. Speranza non ha fornito una cornice temporale precisa: "Quando i nostri esperti ci diranno che ci sono le condizioni, la toglieremo prima all’aperto e poi al chiuso". Infine il Ministro ha rivolto il suo messaggio di chiusura a tutti gli spettatori. Indicazioni più precise, sempre attraverso la TV (stavolta si tratta di 'Domenica In'), sono invece giunte dal sottosegretario Sileri, secondo il quale "toglieremo molto presto la mascherina: quando avremo la metà della popolazione vaccinata come negli Stati Uniti o in Gran Bretagna".

