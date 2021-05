https://it.sputniknews.com/20210530/manovre-nel-mediterraneo-dei-bombardieri-strategici-russi-tu-22m3-decollati-da-base-in-siria-11509870.html

Effettuati voli d'addestramento nel Mediterraneo orientale da parte degli equipaggi dei bombardieri strategici Tu-22m3, arrivati il giorno prima nella base... 30.05.2021, Sputnik Italia

Durante i voli di addestramento, gli equipaggi dei bombardieri dell'aviazione strategica russa Tu-22m3 hanno beneficiato di una nuova esperienza pratica per svolgere missioni in nuove aree geografiche. Durante le manovre i bombardieri erano scortati dai caccia multifunzionali russi S-35.Si nota che gli aerei dell'aviazione strategica russa hanno potuto sfruttare come base d'appoggio l'aeroporto militare di Khmeimim grazie a lavori di allargamento ed espansione della pista e all'installazione di nuove apparecchiature di illuminazione e radio. Al momento tutti gli aeromobili in servizio nelle forze armate russe, compresi gli aerei pesanti, possono sfruttare la base aerea di Khmeimim in Siria per decollare ed atterrare.Dopo aver completato le manovre d'addestramento per lo studio della zona orientale del Mar Mediterraneo, i bombardieri faranno ritorno nelle loro basi di dislocazione permanente situate nel territorio della Federazione Russa.

