https://it.sputniknews.com/20210530/macron-paventa-ritiro-truppe-francesi-se-mali-va-verso-islamismo-radicale--11508854.html

Macron paventa ritiro truppe francesi se Mali va verso islamismo radicale

Macron paventa ritiro truppe francesi se Mali va verso islamismo radicale

Emmanuel Macron ha dichiarato in un'intervista al JDD trasmessa oggi che la Francia avrebbe ritirato le sue truppe se il Mali andasse "nella direzione"... 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T16:20+0200

2021-05-30T16:20+0200

2021-05-30T16:20+0200

emmanuel macron

mali

terrorismo

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10345675_0:0:1067:600_1920x0_80_0_0_cab11a507194d3e3c02e5eb3911933f9.jpg

La Francia, con circa 5.100 uomini a Barkhane, sostiene il Mali, che dal 2012 deve affrontare l'impeto jihadista dal nord, che ha fatto precipitare il Paese in una crisi di sicurezza diffusa ormai nella parte centrale del Paese. Ma Parigi, come la Ue, ha denunciato la scorsa settimana un "colpo di stato inaccettabile" dopo l'arresto del presidente Bah N'Daw e del primo ministro Moctar Ouane deciso dall'uomo forte del paese, il colonnello Assimi Goïta.Il capo di Stato francese afferma inoltre di aver "inviato un messaggio" ai leader dell'Africa occidentale che "non sarebbe rimasto al fianco di un Paese dove non c'è più legittimità democratica o transizione". Ricorda di aver detto per tre anni "in diversi Consigli di difesa che dovevamo pensare al ritiro". I leader dell'Africa occidentale si incontrano domenica per decidere la spinosa questione della loro risposta al doppio colpo di stato dei militari maliani in nove mesi.Politica di sviluppo africana a rischio Emmanuel Macron ha avvertito del fallimento della politica di sviluppo in Africa. Macron ribadisce che dobbiamo quindi "investire massicciamente" alla fine della pandemia Covid-19 "con l'equivalente di un Piano Marshall" e che la comunità internazionale deve avere "la generosità di dire di cancellare parte del debito per aiutare gli africani a costruire il loro futuro".

mali

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emmanuel macron, mali, terrorismo, francia