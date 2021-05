https://it.sputniknews.com/20210530/lactalis-litalia-resta-centrale-per-il-gruppo-con-galbani-e-parmalat-11513829.html

Lactalis, l'Italia resta centrale per il gruppo con Galbani e Parmalat

Giovanni Pomella è il nuovo general manager di Lactalis Italia: "Il governo faccia le riforme per rendere il Paese competitivo".

latte

italia

Per la prima volta è un italiano e non un francese l’amministratore di Lactalis Italia, il gruppo che fa parte della multinazionale d'Oltralpe che nel 2012 ha acquisito la Parmalat. Il nuovo general manager è Giovanni Pomella, che ha un’esperienza come amministratore delegato e presidente di Centrale del Latte di Roma e dal 2000 nel gruppo Parmalat. Nonostante la crisi prodotta dalla pandemia il fatturato dell’azienda in Italia nel 2020 ha fatto registrare un aumento del 3 per cento. “Il gruppo – ha spiegato l’amministratore delegato al Corriere - ha saputo rispondere con velocità e agilità alla situazione straordinaria e grazie anche alla dedizione del nostro personale, siamo riusciti a tenere sempre in funzione tutti i nostri stabilimenti”. Una politica che ha consentito alla multinazionale di chiudere l'anno con un fatturato di 21 miliardi, in crescita del 5 per cento rispetto al 2019. Per l’anno in corso le prospettive, però, sono meno rosee, complice la possibile riduzione dei consumi stimata dal manager attorno al 5-6 per cento, dovuta alla contrazione del potere d‘acquisto. Per questo il governo e il “sistema Paese” dovranno sostenere la ripresa in tutti i settori, non ultimo quello turistico, strettamente connesso a quello agroalimentare. Secondo i dati della Coldiretti, nel 2020 il comparto agroalimentare è uno dei pochi che ha resistito alla pandemia facendo segnare un nuovo record nelle esportazioni nonostante la crisi. “La filiera lattiero casearia è la seconda per valore in Italia”, ricorda Pomella che è fiducioso sul fatto che nel 2021 i livelli di esportazione dei prodotti Made in Italy possano mantenersi quantomeno stabili. “Questo – annuncia in proposito - sarà l’anno in cui la mozzarella dovrebbe diventare il formaggio più venduto in Francia”. Resta comunque il nodo della Brexit: “È un rischio noto – dice il manager - che monitoreremo e a cui cercheremo di porre eventuale rimedio nel prossimo futuro”.

