La sentenza del tribunale egiziano sulla nave portacontainer è prevista per il 20 giugno

Il rinvio fa seguito a una richiesta delle parti di dare loro la possibilità di negoziare nell'ordine pre-processuale.La difesa dell'armatore insiste sul fatto che i disaccordi con l'amministrazione del canale sono legati all'importo del risarcimento, che l'armatore considera troppo alto. La nave portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, si è incastrata in una delle rotte commerciali più trafficate del mondo in marzo, creando un blocco di navi rimaste in attesa di attraversare il canale che collega il Mar Rosso al Mediterraneo. Dopo diversi tentativi, la nave è stata infine rimorchiata verso il Great Bitter Lake dove rimane ormeggiata.Rabia ha anche smentito le affermazioni secondo cui l'amministrazione del canale fosse responsabile dell'incidente: la nave si è incagliata in condizioni meteorologiche avverse ma lo stesso giorno oltre 30 navi hanno superato con successo il canale prima dell'incidente della Ever Given.Ad aprile, la società giapponese Shoei Kisen proprietaria di Ever Given, ha informato che stava trattando la riduzione dell'importo del risarcimento per il danno creato all’Autorità del Canale di Suez.

