Inconsapevolmente online i dati segreti sulle armi nucleari Usa in Europa

Diversi militari statunitensi hanno accidentalmente esposto i protocolli di sicurezza relativi all'arsenale di armi nucleari statunitensi in varie basi sparse... 30.05.2021, Sputnik Italia

Secondo i giornalisti del team investigativo Bellingcat, le truppe statunitensi hanno accidentalmente rivelato i nomi delle basi in cui sono localizzate le armi nucleari e, in alcuni casi i luoghi esatti in cui erano conservate, le posizioni delle telecamere di sicurezza, la frequenza con cui sono pattugliate, codici segreti, password, informazioni su sensori e sistemi radar ed altre strumentazioni di sicurezza. Alcuni degli stessi soldati apparentemente hanno lasciato i loro nomi completi e persino le foto del profilo, gli stessi che avevano usato nei loro account LinkedIn, il che ha reso facile individuarli. Postma afferma di essere stato in grado di trovare molte di queste informazioni semplicemente cercando su Google i termini e gli acronimi ufficiali associati al programma di armi nucleari degli Stati Uniti. Così, ha trovato dati sulle basi militari Volkel in Olanda; Aviano e Ghedi in Italia; la base turca di Incirlik, la tedesca Buechel e la belga Kleine Brogel, tra le altre.Le forze armate statunitensi o europee non hanno mai confermato o negato queste informazioni, quindi non è noto se Bellingcat abbia ragione, sebbene circolino molte illazioni e voci.Un rappresentate delle forze aeree americane a sua volta ha confermato di essere a conoscenza del fatto che i loro soldati utilizzavano questo tipo di applicazioni, ma ha rifiutato di parlare dei protocolli di sicurezza. Gli autori dello studio ritengono che, come risultato di questa scoperta, i funzionari dell'amministrazione americana non dovrebbero utilizzare applicazioni pubbliche. Si chiedono come sia possibile che non esistesse una sorta di app di studio ufficialmente rilasciata con crittografia di livello militare.

