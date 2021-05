https://it.sputniknews.com/20210530/in-russia-annunciati-preparativi-per-modernizzazione-del-caccia-su-57-11509079.html

In Russia annunciati preparativi per modernizzazione del caccia Su-57

Il velivolo è di nuova generazione, ma gli esperti stanno già pensando a come migliorarlo ulteriormente. 30.05.2021, Sputnik Italia

Le imprese del complesso militare-industriale russo e le agenzie specializzate stanno lavorando a un progetto per modernizzare il caccia Su-57 di quinta generazione, secondo quanto riferito dal ministero russo dell'Industria e del Commercio Denis Manturov alla trasmissione televisiva "Mosca. Cremlino. Putin" in onda su Rossiya 1.Il Su-57 (precedentemente noto come PAK FA) è un caccia russo di quinta generazione progettato per distruggere tutti i tipi di obiettivi aerei, terrestri e di superficie. Il primo volo è avvenuto nel 2010. Il Su-57 ha un'elevata manovrabilità, apparecchiature elettroniche di bordo di ultima generazione e una bassa visibilità (tecnologia stealth). Il contratto per la fornitura di 76 Su-57 è stato firmato al forum "Army-2019". Il primo veicolo di produzione per l'esercito russo è stato consegnato nel 2020.

