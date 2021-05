https://it.sputniknews.com/20210530/in-israele-sempre-piu-vicino-nuovo-governo-senza-netanyahu-11516504.html

In Israele sempre più vicino nuovo governo senza Netanyahu

Il leader del partito della destra nazionalista israeliana "Yamina" Naftali Bennett ha annunciato di voler lavorare per formare un governo di unità nazionale... 30.05.2021, Sputnik Italia

In precedenza il presidente israeliano aveva dato a Lapid il mandato di formare un governo di coalizione dopo le ventiquattresime elezioni della Knesset (Parlamento d'Israele). Il presidente aveva notato che il discorso riguardava sia la formazione di un governo guidato in prima persona da Lapid o di un esecutivo guidato da un altro deputato, dove lo stesso Lapid avrebbe ricoperto un altro ruolo. In precedenza il mandato del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di formare un governo era scaduto.All'inizio di aprile Rivlin aveva incaricato l'attuale premier in carica Benjamin Netanyahu di formare un nuovo governo a seguito delle elezioni della 24° legislatura, esprimendo seri dubbi che uno dei candidati sarebbe riuscito a formare un esecutivo nelle attuali circostanze. La legge prevede 28 giorni per i negoziati di coalizione. Le elezioni politiche si sono svolte il 23 marzo e hanno segnato la quarta elezione anticipata consecutiva in due anni da quando il precedente parlamento ha votato per lo scioglimento. Secondo i risultati delle elezioni, il leader del partito vincitore deve cercare di riunire una coalizione di maggioranza, che deve contare su almeno 61 deputati su 120. Se nessuno dei partiti riesce a formare un governo all'interno nei tempi stabiliti dalla legge, anche la 24° legislatura dovrà essere sciolta e nuove elezioni potrebbero essere programmate per l'autunno di quest'anno.

Notiziario

