Il Principe William sarebbe "molto preoccupato" per altre possibili "rivelazioni-bomba" di Harry

La recente collaborazione di Harry con Oprah Winfrey per produrre una serie web sui temi della salute mentale ha allarmato Buckingham Palace. Il principe Carlo... 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T21:25+0200

Il Principe William è "molto preoccupato" per le recenti "rivelazioni-bomba" di suo fratello. Lo avrebbe detto un amico domenica a 'The Mail'. Ma, a parte la delusione recata dal fratello minore, il Duca di Cambridge teme davvero che questi possa andare "troppo oltre" con le accuse nei confronti della Famiglia Reale che renderebbero la loro relazione inconciliabile. Venerdì in un nuovo episodio di 'The Me You Can't See', prodotto insieme a Oprah Winfrey, Harry ha raccontato all'attrice Glenn Close la "vergogna" provata dai parenti di coloro che hanno problemi di salute mentale. Alcuni hanno percepito questo commento come un'altra "frecciata" ai suoi parenti reali, che segue l'attacco di Harry a Buckingham Palace per non aver sostenuto sua moglie Meghan durante la loro vita nel Regno Unito. Durante l'intervista-bomba con Oprah Winfrey andata in onda a marzo, quest'ultima ha rivelato di aver nutrito pensieri suicidi durante la sua prima gravidanza, qualcosa di cui Harry ha discusso a lungo con la star dei talk show americani durante il nuovo documentario. "La cosa più spaventosa per lei era la sua lucidità di pensiero: non l'aveva persa, non era pazza, non si auto-medicava con pillole o alcol. Era assolutamente sobria, completamente sana di mente, eppure nella quiete della notte questi pensieri la tenevano sveglia", ha svelato Harry, aggiungendo di "essersi vergognato" in primo luogo per come ha affrontato la situazione . Parlando con la Winfrey, Harry ha anche preso di mira suo padre e l'intera famiglia reale per averlo lasciato solo a piangere la morte di sua madre, la Principessa Diana, mentre combatteva la crescente attenzione dei media sulla vicenda. Secondo quanto riferito, il principe Carlo è "ribollente di rabbia" in seguito alle affermazioni di Harry. Buckingham Palace ha scelto di tacere sulla questione dopo che i documentari sono andati online a maggio, ma il Principe di Galles avrebbe dovuto lottare "per trattenersi" e non difendersi sulla questione. Il gradimento del principe Harry rimane basso nel Regno Unito in seguito alla sua decisione di lasciare la vita reale e partire per gli Stati Uniti con Meghan. Nel frattempo l'approvazione pubblica per il Principe Carlo è invece in aumento nel Paese dopo la morte di suo padre, il principe Filippo.

