I 31 santuari marini italiani che tutelano la biodiversità

I santuari marini italiani vanno protetti perché sono l'ossigeno che respiriamo tutti i giorni, mari senza più vita equivarranno a un pianeta senza ossigeno. 30.05.2021, Sputnik Italia

Tutelare la biodiversità marina, è fondamentale anche in funzione della tutela della vita sopra il mare e fuori da esso.In Italia abbiamo 31 aree marine protette, dei “santuari” in cui in teoria la flora e la fauna marina è protetta. Anche se sappiamo che il mare è un fluido e le correnti marine possono trasportare in esso di tutto: plastiche comprese.Il direttore della ricerca dell’Ispra, Leonardo Tunesi, all’Agi ha riferito che “Salvaguardare la biodiversità è fondamentale per la sopravvivenza stessa dell'umanità”.E questo perché, spiega il ricercatore, il 50% dell’ossigeno presente nell’aria e che ci permette di respirare tutti i giorni, deriva proprio dall’attività naturale del mare.Non solo, la particolare funzione del mare è anche quella di assorbire l’anidride carbonica presente nell’aria. Gli oceani e i mari, quindi, agiscono come le foreste, “respirano” e ci fanno respirare.Come dire, se continuiamo di questo passo, distruggendo i mari, non avremo più ossigeno disponibile e dovremo produrcelo da soli per sopravvivere.I santuari in Italia esistono da circa 40 anni, le prime leggi arrivano nel 1982 con l’istituzione di 31 aree marine protette (amp), a cui si sono aggiunti in seguito i siti NATURA2000. Queste ultime istituite per dare seguito alla direttiva europea sulla protezione degli habitat e degli uccelli.Bisognerà proteggerli, non è una questione da ambientalisti ma di sopravvivenza della specie: quella umana questa volta.

