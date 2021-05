https://it.sputniknews.com/20210530/google-ammette-raccolta-illegale-di-dati-sulla-posizione-degli-utenti-11503038.html

Google ammette raccolta illegale di dati sulla posizione degli utenti

Google ammette raccolta illegale di dati sulla posizione degli utenti

Messa in discussione la politica sulla privacy del gigante tecnologico, che ribatte puntando il dito contro il concorrente Apple per lo stesso motivo.

I dipendenti di Google sapevano che l'azienda rendesse più difficile per gli utenti di smartphone cercare impostazioni sulla privacy in modo da ottenere informazioni sulla loro posizione. Lo ha riferito Business Insider con riferimento ai materiali raccolti per un processo penale.L'anno scorso, l'ufficio del procuratore generale dell'Arizona ha promosso una causa contro Google, accusando la società di raccogliere illegalmente dati dagli utenti. Secondo i media, la società ha continuato a ricevere informazioni di geolocalizzazione anche quando la funzione nel telefono veniva disabilitata. Google ha anche costretto i produttori a "nascondere" le impostazioni sulla privacy agli utenti "attraverso distorsioni attive e/o occultamento di fatti".Secondo i documenti, la società utilizza una varietà di metodi per raccogliere i dati sulla posizione, tra cui Wi-Fi e persino app di terze parti non correlate a Google.Il portavoce di Google Jose Castaneda ha detto in un commento a The Verge che il procuratore generale dell'Arizona, Mark Brnovich, e i concorrenti coinvolti nella causa "hanno lottato per le ingiuste accuse contro i nostri servizi".

