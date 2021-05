https://it.sputniknews.com/20210530/gli-italiani-preferiscono-lauto-elettrica-o-ibrida---sondaggio-11511725.html

Gli italiani preferiscono l’auto elettrica o ibrida - Sondaggio

Gli italiani preferiscono l’auto elettrica o ibrida - Sondaggio

Auto eco-compatibile, è questa la strada che chiedono gli italiani per il futuro del mondo dove probabilmente non ci sarà più posto per i motori a combustibile... 30.05.2021, Sputnik Italia

Auto a benzina o auto diesel, nella testa degli italiani c’è l’auto eco-compatibile elettrica o addirittura all’idrogeno.Lo rivelerebbe una indagine condotta da Swg per una società energetica italiana Bluenergy, come riportato da La Repubblica, il 39% degli italiani desidera un’auto rispettosa dell’ambiente, mentre il marchio e l’estetica passano in secondo piano.Per quanto riguarda le auto a benzina o diesel, rispettivamente sono al 9% e all’8%, seguite dalle auto a gas al 9%.Più nel particolare gli italiani preferirebbero un’auto ibrida (31%) dei casi intendendo misto benzina elettrico, mentre il 13% opterebbe per una autovettura del tutto elettrica.Insomma, gli italiani si avviano verso un mondo più sostenibile anche nelle loro scelte di viaggio quotidiano.

