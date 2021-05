https://it.sputniknews.com/20210530/georgina-vede-bianconero-il-futuro-di-cristiano-ronaldo-11510455.html

Georgina vede bianconero il futuro di Cristiano Ronaldo

Georgina vede bianconero il futuro di Cristiano Ronaldo

Le speculazioni sul futuro dell'attaccante portoghese si susseguono da diverse settimane, con molti addetti ai lavori e tifosi convinti che la prossima... 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T16:47+0200

2021-05-30T16:47+0200

2021-05-30T16:47+0200

cristiano ronaldo

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/861/58/8615875_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e790c2170759eadee0f76ce2eaf32c50.jpg

Secondo il Sun, a Georgina Rodriguez, fidanzata del campione portoghese, le è stato chiesto se Ronaldo, il cui contratto con la Juventus scadrà nel giugno 2022, continuerà a giocare per la Vecchia Signora. Il 36enne attaccante ha segnato 32 gol in 39 partite con la Juventus in questa stagione, ma il club torinese ha ceduto il titolo di campione d'Italia all'Inter ed è uscito male in Champions League agli ottavi, alimentando le voci secondo cui Ronaldo avrebbe fatto ritorno in una delle squadre in cui aveva militato nel corso della sua carriera: il Real Madrid o il Manchester United. All'inizio di questo mese l'attaccante ha pubblicato su Instagram un post per rivolgersi ai suoi fan e riflettere sugli "alti e bassi" nella carriera di ogni top player.

https://it.sputniknews.com/20210514/gli-parlero-madre-di-ronaldo-promette-ai-tifosi-di-convincerlo-a-tornare-allo-sporting-clube--10543014.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cristiano ronaldo, italia