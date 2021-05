https://it.sputniknews.com/20210530/funivia-mottarone-migliorano-condizioni-di-piccolo-eitan-ha-ripreso-a-mangiare-11511246.html

Funivia Mottarone, migliorano condizioni di piccolo Eitan, ha ripreso a mangiare

Funivia Mottarone, migliorano condizioni di piccolo Eitan, ha ripreso a mangiare

Il bimbo è l'unico superstite dell'incidente, ricoverato in prognosi riservata presso un ospedale di Torino. 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T17:04+0200

2021-05-30T17:04+0200

2021-05-30T17:09+0200

incidente

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11330169_0:238:1600:1138_1920x0_80_0_0_a54edb93695b67b843f622189c94893d.jpg

Il piccolo Eitan, 5 anni, ha ricominciato a mangiare, come ha comunicato l'ospedale infantile Regina Margherita dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata, affiancato dalla zia e dalla nonna. Accanto a Eitan ci sono la zia Aya e la nonna arrivata da Israele.Eitan è l'unico sopravvissuto della catastrofe che domenica 23 maggio ha colpito la funivia piemontese della Stresa-Mottarone, nella quale sono morte 14 persone in seguito alla caduta di una delle cabine della linea. Eitan ha perso i genitori e un fratellino di 2 anni.L'incidente è avvenuto dopo il cedimento di uno dei cavi di traino della funivia nel tratto finale prima dell'arrivo. Inizialmente indagati il gestore dell'impianto della funivia Luigi Nerini, il direttore di esercizio Enrico Perocchio e il capo dei servizi Gabriele Tadini.Ora, soltanto Tadini è stato posto agli arresti domiciliari su decisione del gip per aver manomesso il sistema di frenata di sicurezza, che non è entrato in funzione a bloccare la cabina prima della caduta. Assolti Nerini e Perocchio, riunitisi alle proprie famiglie.Si continuano le indagini per accertare i motivi del cedimento della fune.

https://it.sputniknews.com/20210529/funivia-del-mottarone-interrogato-tadini-conferma-forchettone-freni-lho-messo-anche-altre-volte-11487513.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

incidente, italia