Funivia del Mottarone, esito interrogatori: Tadini ai domiciliari, liberi Nerini e Perocchio

Reso noto il risultato degli interrogatori di ieri sera, si continuano ora le indagini per scoprire il motivo della rottura del cavo funicolare. 30.05.2021, Sputnik Italia

Finito agli arresti domiciliari il capo dei servizi Gabriele Tadini dopo la decisione del gip Donatella Banci Buonamici per aver manomesso il sistema di frenata di sicurezza della cabina della funivia del Mottarone, precipitata domenica 23 maggio uccidendo 14 delle 15 persone a bordo.Liberi invece il gestore dell'impianto della funivia Luigi Nerini e il direttore di esercizio Enrico Perocchio, rimasti in carcere da martedì in attesa degli interrogatori. Per loro non sussisterebbero gli indizi necessari per le misure cautelari.Nonostante la testimonianza accusatoria di Tadini, Perocchio è stato assolto grazie alla testimonianza di un tecnico di manutenzione. Sono sempre i dipendenti a supportare con le loro dichiarazioni le accuse nei confronti di Tadini, senza mai nominare né il capo dei servizi, né il gestore, rendendo così le parole dello stesso capo dei servizi non sufficienti e anche "non credibili" ai fini dell'accusa contro Nerini e Perocchio, come ha affermato il procuratore capo di Verbania, Olimpia Bossi.Il direttore di esercizio ha inoltre sostenuto che i problemi all'impianto di frenata di sicurezza della funivia si sarebbero potuti risolvere con un terzo intervento già programmato.Si continuano ora le indagini per accertare le effettive cause del cedimento della fune e la verifica della messa in sicurezza del resto dell'impianto.

