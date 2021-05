https://it.sputniknews.com/20210530/estate-2021-30-miliardi-di-euro-verranno-spesi-a-tavola-da-italiani-e-stranieri-11509756.html

Estate 2021, 30 miliardi di euro verranno spesi a tavola da italiani e stranieri

Estate 2021, 30 miliardi di euro verranno spesi a tavola da italiani e stranieri

L'estate porterà una ventata di miliardi di euro nelle casse della filiera dell'agroalimentare grazie alle riaperture e all'arrivo degli stranieri. Un cash... 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T19:17+0200

2021-05-30T19:17+0200

2021-05-30T19:17+0200

coldiretti

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/08/9759514_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_7c229cd59a76005d0959d810aeda086d.jpg

Grazie alle riaperture delle attività economiche, nella fattispecie quelle ristorative, gli italiani spenderanno 30 miliardi di euro con il contributo fattivo degli stranieri, presso i 360 mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi sopravvissuti alla pandemia e presenti lungo tutta la Penisola.Sono i dati forniti dalla Coldiretti che ha analizzato le previsioni di spesa nei 4 mesi che compongono la stagione estiva e che tengono conto dell’arrivo delle regioni bianche e dello stop al limite di 4 posti per tavolo, e l’autorizzazione ad aprire anche alle prenotazioni all’interno dei locali e il superamento del coprifuoco.Prospettive incoraggianti, scrive Coldiretti, “si hanno anche per il turismo straniero grazie all’arrivo del green pass e al netto miglioramento della situazione dei contagi. Una importante inversione di tendenza dopo che la spesa in vacanza per il cibo lo scorso anno per la pandemia Covid è scesa del 58%”, mai così male da 10 anni a questa parte.Sempre secondo le stime di Coldiretti, 330 mila tonnellate di carne bovina, 270 mila tonnellate di pesce e frutti di mare e circa 220 milioni di bottiglie di vino non sarebbero mai arrivate, nell’ultimo anno, “sulle tavole dei locali commerciali costretti ad un logorante stop and go senza la possibilità di programmare gli acquisti anche per prodotti fortemente deperibili”.Infine l’associazione corporativista fa notare che “la ripresa della ristorazione legata al turismo è importante anche per la salvezza delle specialità dell’enogastronomia locale, dai formaggi ai salumi fino ai dolci che rischiavano di scomparire per la mancanza di sbocchi di mercato con l’assenza di turisti e la chiusura di ristoranti e agriturismi”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

coldiretti, economia