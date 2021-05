https://it.sputniknews.com/20210530/ennesimo-autista-atac-aggredito-a-roma-aveva-chiesto-a-passeggero-dindossare-mascherina-11507301.html

Ennesimo autista Atac aggredito a Roma: aveva chiesto a passeggero d’indossare mascherina

Aggrediti in 48 ore due autisti di due autobus del servizio cittadino di Roma Capitale. Inaccettabile violenza, denunciano Atac e il sindaco Virginia Raggi. 30.05.2021, Sputnik Italia

Il fenomeno delle aggressioni degli autisti di autobus ciclicamente si presenta, questa volta è accaduto a Roma, vittima un autista del trasporto cittadino dell’Atac. Il conducente aveva semplicemente fatto il suo dovere di richiamare all’uso della mascherina a bordo del mezzo come previsto dalla normativa contro la diffusione del contagio, quando è stato aggredito dal viaggiatore prepotente.Il tutto si è verificato a bordo di una vettura della linea 350, ed in via Galbani. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, mentre l’autista è stato accompagnato in ospedale per essere curato.A Roma questa è la seconda aggressione nel giro di due giorni. Ieri una aggressione si era verificata al capolinea di Tobagi. In questa occasione il viaggiatore voleva salire a bordo dell’autobus con arco e frecce, forse credendo di trovarsi nella savana e non in una Metropoli.L’Atac ha ovviamente condannato in modo fermo le due aggressioni ai suoi dipendenti:Solidarietà agli autisti anche da parte del sindaco uscente di Roma, Virginia Raggi, che via Twitter ha commentato:

