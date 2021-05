https://it.sputniknews.com/20210530/da-harry-al-cameriere-le-sorprese-del-testamento-del-principe-filippo-11506407.html

Da Harry al cameriere: le sorprese del testamento del principe Filippo

Da Harry al cameriere: le sorprese del testamento del principe Filippo

Il defunto consorte della Regina Elisabetta ha lasciato in eredità 30 milioni di sterline. 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T16:05+0200

2021-05-30T16:05+0200

2021-05-30T16:05+0200

regno unito

principe filippo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/10398486_0:147:2829:1738_1920x0_80_0_0_252c2dcd57a223ae9b40831112fd8ad4.jpg

Il principe Filippo ha deciso di condividere il suo patrimonio di 30 milioni di sterline non solo con i membri della famiglia reale, ma anche con le persone del palazzo che hanno lavorato per lui o comunque gli sono state vicine in questi anni, sviluppando un rapporto di amicizia.Si nota che lasciare in eredità a persone non appartenenti alla famiglia reale non è una prassi abituale.Relativamente alla divisione dell'eredità tra i membri della famiglia reale, la gran parte della fortuna di Filippo è andata alla regina Elisabetta, tuttavia ha lasciato qualcosa anche ai nipoti, tra cui il principe Harry nonostante la vicenda Megxit e lo strascico polemico che ha lasciato l'intervista ad Oprah Winfrey.

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

regno unito, principe filippo