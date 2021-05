Covid, Silvestri: "Ipotesi virus scappato da laboratorio credibile"

L'immunologo e virologo non ha certezze sulla fuga del virus ma non la considera un'ipotesi campata in aria e infatti ha spiegato che "non vuol dire che ciò è successo, però è una spiegazione che non è totalmente peregrina, bisogna tenere in mente che l'insorgenza della pandemia è avvenuta a 2,3 km di distanza dall'istituto di virologia di Wuhan. Senza fare teorie cospiratorie è importante cercare di acquisire quanti più dati possibili e capire cosa è successo".