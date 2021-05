https://it.sputniknews.com/20210530/covid-baviera-esorta-ema-ad-accelerare-approvazione-vaccino-sputnik-v-11508337.html

Covid, Baviera esorta EMA ad accelerare approvazione vaccino Sputnik V

La regione tedesca della Baviera ha chiesto all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) di approvare quanto prima il vaccino russo Sputnik V contro il... 30.05.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

vaccino

germania

europa

"In primo luogo, l'approvazione dello Sputnik V deve essere accelerata. Non si può ritardare questo processo per motivi ideologici", ha detto il governatore bavarese Markus Söder, citato nell'edizione. Così, la Baviera si unisce alla Sassonia e ad altre regioni della Germania che prevedono di acquisire le dosi di Sputnik V, sviluppato dal Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya" di Mosca e primo vaccino contro il Covid registrato al mondo. Mesi dopo aver ricevuto la domanda, l'EMA ha annunciato il 4 marzo l'avvio del processo di approvazione del vaccino che ha un'efficacia del 97,6%, secondo recenti studi che hanno riguardato quasi quattro milioni di persone.Lo Sputnik V è attualmente approvato in 66 Paesi con una popolazione totale di oltre 3.200 milioni di abitanti.

