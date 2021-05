https://it.sputniknews.com/20210530/covid-19-russia-5063442-contagi-9694-121162-decessi-355-4677870-guarigioni-7386-11502690.html

Covid-19, Russia: 5.063.442 contagi (+9.694), 121.162 decessi (+355), 4.677.870 guarigioni (+7.386)

Covid-19, Russia: 5.063.442 contagi (+9.694), 121.162 decessi (+355), 4.677.870 guarigioni (+7.386)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 9.694 nuovi contagi da coronavirus. 30.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-30T10:48+0200

2021-05-30T10:48+0200

2021-05-30T10:48+0200

coronavirus nel mondo

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/268/52/2685290_0:612:3264:2448_1920x0_80_0_0_8e17236c98fbd1d3fcfc082af417d5cf.jpg

Il numero di nuovi casi rilevati Covid-19 in Russia è aumentato di 9.694 nelle ultime 24 ore, alzando il totale a quota 5.063.442, ha detto ai giornalisti la sede operativa per il controllo del coronavirus.Si tratta del numero più alto dal 19 marzo, quando sono stati rilevati 9.699 casi nel paese. Inoltre, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 355 decessi. Durante l'intero periodo, 121.162 persone sono morte di coronavirus in Russia. Nello stesso arco di tempo, 7.386 persone sono state dimesse in Russia per recupero dall'infezione da coronavirus. In totale, il numero di pazienti che si stanno riprendendo nel Paese è aumentato a 4.677.870.

3

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, russia