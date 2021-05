https://it.sputniknews.com/20210530/convocato-ambasciatore-filippine-da-autorita-israeliane-per-voto-allonu-su-gaza-11513206.html

Convocato ambasciatore Filippine da autorità israeliane per voto all'Onu su Gaza

Il ministero degli Esteri israeliano ha convocato l'ambasciatore delle Filippine per protestare contro il sostegno di Manila a un'indagine sulle azioni di... 30.05.2021, Sputnik Italia

Giovedì il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha votato con 24 sì, 9 no e 14 astensioni la mozione per "indagare nei Territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme est, e in Israele, tutte le presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e tutte le presunte violazioni e abusi dei diritti umani internazionali prima e dopo il 13 aprile 2021".La nota ha continuato denunciando il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite come un'istituzione parziale e "anti-israeliana" che presumibilmente ignora i crimini commessi dal movimento Hamas con sede a Gaza, inclusi circa 4.500 razzi lanciati contro Israele durante gli 11 giorni di conflitto.Escalation tra Israele e palestinesi di GazaIsraele e Hamas sono stati coinvolti in un duro conflitto per 11 giorni che si è concluso con un cessate il fuoco mediato dall'Egitto il 20 maggio. Le ostilità sono iniziate dopo giorni di scontri e tensioni tra la popolazione araba e la polizia israeliana a Gerusalemme est per la decisione di un tribunale israeliano di sfrattare diverse famiglie palestinesi dal quartiere della città santa. In Israele, 13 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste gravemente ferite durante le ostilità. Il bilancio delle vittime tra i palestinesi nella Striscia di Gaza, Gerusalemme e la Cisgiordania ha superato i 270.

